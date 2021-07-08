Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te 9 kişinin yer aldığı bir uçak düştü /08 Temmuz 2021 23:12

İsveç'te 9 kişinin yer aldığı bir uçak düştü

İsveç'in Orebro bölgesinde içinde 9 kişinin yer aldığı bir paraşütle atlama uçağının düştüğü belirtildi.

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Yerel medyanın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, içinde dokuz kişinin bulunduğu bir uçak Orebro dışında kalkıştan hemen sonra düştü.

Ortak Acil Kurtarma Koordinasyon Merkezi kurtarma lideri Emil Gustavsson, söz konusu uçağın bir paraşütle atlama uçağı olduğunu belirtti.

İsveç polisi kazayı "çok ciddi" olarak nitelendirirken, açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Polis basın sözcüsü Lars Hedelin'in Expressen'e "tam bir kaza" olarak nitelendirdiği kazada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

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