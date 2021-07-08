İsveç'te 9 kişinin yer aldığı bir uçak düştü

Yerel medyanın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, içinde dokuz kişinin bulunduğu bir uçak Orebro dışında kalkıştan hemen sonra düştü.







Ortak Acil Kurtarma Koordinasyon Merkezi kurtarma lideri Emil Gustavsson, söz konusu uçağın bir paraşütle atlama uçağı olduğunu belirtti.





İsveç polisi kazayı "çok ciddi" olarak nitelendirirken, açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.



