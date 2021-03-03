Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te bıçaklı saldırı: 8 yaralı /03 Mart 2021 23:05

İsveç'te bıçaklı saldırı: 8 yaralı

İsveç'in Vetlanda beldesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı ve olayla ilgili polisin 'terör saldırısı' ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İsveç'in Vetlanda beldesinde 8 kişinin yaralandığı bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis 'terör saldırısı' ihtimali üzerinde duruyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsveç'in güneyindeki Vetlanda beldesinde 8 kişi 20'li yaşlardaki biri tarafındanbbıçaklanarak yaralandı.

Olayı soruşturan polis ilk başta "cinayete teşebbüs" ihtimali üzerinde dururken, sonradan "terör saldırısı" çerçevesinde soruşturma başlattı.

Saat 15.00'te Vetlanda'nın merkezindeki Bangårdsgatan'a polis birkaç kişinin "baltayla saldırıya uğradığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis Sözcüsü Angelica Israelsson Silfver İsveç menşeli SVT'ye verdiği demeçte, şüpheli saldırganın 20'li yaşlarında bir erkek olduğunu, polis tarafından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Şahsın suç ortakları olduğuna dair henüz bir işaret olmadığını söyleyen polis, beldedeki durumun kontrol altında olduğunu da sözlerine ekledi.
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