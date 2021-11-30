İsveç'te bir garip 'başbakanlık' hikayesi

Andersson çarşamba günü koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin kaybedilen bütçe oylaması nedeniyle ortaklıktan çekilmesinden sonra görevi bırakmıştı. İsveç Parlamentosu’nda (Riksdag) hükümetin değil, sağ partilerin hazırladığı bütçe tasarısı kabul edilmişti.



Riskdag’da Pazartesi günü yapılan oylamada 349 milletvekilinin 101’i, Andersson’un başbakanlığına destek verdi. 173 milletvekili Andersson’un başbakanlığına karşı çıkarken 75 milletvekili çekimser oy kullandı. İsveç yasaları gereği, milletvekillerinin yarıdan fazlası Andersson’un başbakanlığını reddetmediği için eski Maliye Bakanı Andersson seçilmiş oldu.



54 yaşındaki Andersson, ay başında Stefan Lofven’in yerine Sosyal Demokrat Parti lideri seçilmişti. Andersson, İsveç’i Eylül 2022’de yapılacak genel seçimlere kadar hükümeti yönetecek.