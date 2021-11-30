Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te bir garip 'başbakanlık' hikayesi /30 Kasım 2021 10:25

İsveç'te bir garip 'başbakanlık' hikayesi

Geçtiğimiz çarşamba günü göreve geldikten 7 saat sonra istifa eden İsveç’in ilk kadın başbakanı Sosyal Demokrat Partili Magdalena Andersson, beş gün sonra ikinci kez başbakan seçildi.

SHABER3.COM

Andersson çarşamba günü koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin kaybedilen bütçe oylaması nedeniyle ortaklıktan çekilmesinden sonra görevi bırakmıştı. İsveç Parlamentosu’nda (Riksdag) hükümetin değil, sağ partilerin hazırladığı bütçe tasarısı kabul edilmişti.

Riskdag’da Pazartesi günü yapılan oylamada 349 milletvekilinin 101’i, Andersson’un başbakanlığına destek verdi. 173 milletvekili Andersson’un başbakanlığına karşı çıkarken 75 milletvekili çekimser oy kullandı. İsveç yasaları gereği, milletvekillerinin yarıdan fazlası Andersson’un başbakanlığını reddetmediği için eski Maliye Bakanı Andersson seçilmiş oldu.

54 yaşındaki Andersson, ay başında Stefan Lofven’in yerine Sosyal Demokrat Parti lideri seçilmişti. Andersson, İsveç’i Eylül 2022’de yapılacak genel seçimlere kadar hükümeti yönetecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç'te bir garip 'başbakanlık' hikayesi Sonraki Haber >>

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:28