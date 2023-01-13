İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de belediye binası önünde toplanan protestocuların, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe asmasıyla ilgili ülkesinin TV4 kanalına yazılı açıklama yaptı.







Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum" değerlendirmesinde bulundu.





Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadesini kullandı. İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.