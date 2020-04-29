Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te ilginç Koronavirüs önlemi: Parka bakın ne döktüler /29 Nisan 2020 21:48

İsveç'te ilginç Koronavirüs önlemi: Parka bakın ne döktüler

Koronavirüs önlemleri kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde değişik uygulamalar dikkat çekmeye devam ediyor. İsveç'te de bir parka insanların toplanmaması için tavuk dışkısı döküldüğü belirtildi.

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İsveç'in Lund kentinde, koronavirüs salgını sırasında kentin başlıca parkında, bir bahar festivalini kutlamak üzere insanların toplanmasını önlemek için, parka tavuk dışkısı döküldü.

BBC'de yer alan habere göre yetkililer, ülkenin güneyindeki Skane bölgesinde bulunan üniversite kentinde, halktan Walpurgis Arefesi festivaline katılmamasını istedi. Ancak bazılarının bu isteğe karşı gelebileceğinden kaygı duyuldu.

Festival, tüm ülkeden 30 bin kişiyi kente çekebiliyor.

Belediye Başkanı Philip Sandberg Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Tavuk dışkısı kokan bir parkta oturmak hoş bir deneyim değil" yazdı.

İsveç hükümeti sert kısıtlamalardan kaçınmış, ancak 50'den fazla kişinin katıldığı toplantıları yasaklamıştı. Ülkede şu ana dek 20.300 vaka kayıtlara geçerken, 2460 kişi hayatını kaybetti.
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