Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan İslam karşıtı Rasmus Paludan'a hapis cezası /09 Kasım 2024 13:11

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan İslam karşıtı Rasmus Paludan'a hapis cezası

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, iki ünlü Kur'an yakımıyla ilgili olarak bir grubu aleyhine tahrik ve hakaretten hapis cezasına çarptırıldı.

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dn.se'den Hilda Ärlemyr'in haberine göre,  İslam karşıtı Stram Kurs'un parti lideri Rasmus Paludan, son yıllarda İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Şimdi 2022 seçim yılında bir etnik gruba karşı tahrik ve bir hakaret davası olmak üzere iki davadan dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malmö Bölge Mahkemesi, Paludan'ın toplantılarda diğerlerinin yanı sıra Müslümanlara da saygısızlık ettiğini ifade ettiğine inanıyor. Bölge mahkemesine göre, eylemleri İslam'ı eleştirmek veya siyasi kampanya çalışması olarak mazur görülemez.
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