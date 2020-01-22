İsveç'te okuldaki başörtü yasağını öğretmenler başörtüsü takarak protesto etti

Müslüman olmayan öğretmenler, Müslüman öğretmen ve öğrencilere destek amacıyla başörtüsü takarak okula geldi.







İsveçli çok sayıda kadın eğitimci, belediye meclisinin aldığı kararı protesto ettiklerini belirterek Müslüman öğrencilerle ve öğretmenlerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.





Euronews'te yer alan habere göre yasağa karşı çıkılan yerlerden biri de Prästamosseskolan okulu oldu.





Okul müdürü Mattias Liedholm, yasağa uymayacağını ve kendi okulunda uygulamayacağını bildirdi.





Ancak kadın eğitimcilerin okula başörtüsü ile gelmesinin ardından sosyal medyada nefret içeren saldırıya uğradıkları bildirildi.





Müslüman öğretmen ve öğrencilere destek olan İsveçli eğitimcilere yönelik ağır hakaretler yapıldı.





Bununla birlikte eğitimcilere çok sayıda destek mesajı da geldi.





Kimileri kendini örten kişilerin baskı altında bu adımı attığını iddia ederken kimileri de dini özgürlüklerin kısıtlanamayacağını savunan iletiler paylaştı.





Aralık ayında Skurup Belediye Meclisi'nde kabul edilen yönetmelik, göçmen karşıtı ve aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi tarafından teklif edilmiş ve merkez sağ partiler de destek vermişti.





İsveç'te göçmen karşıtı aşırı sağcı parti yükselişte





Avrupa'da mülteci akını tartışmaları sebebiyle sağ popülist partiler yükselişte.





İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan seçimlerde, göçmen karşıtı İsveç Demokratları Partisi oyların yüzde 17.6'sını alarak seçimlere damgasını vurmuştu.





Sağ popülist partisi seçim kampanyasını, AB projesine güvenin azalması, islamofobi ve hükümetin göç politikasından memnun olmayan İsveçlilerin kaygıları üzerinden yürütmüştü.





Verilere göre İsveç'te 800 bin civarında Müslüman yaşıyor.