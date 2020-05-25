İsveç'te ölü sayısı 4 bine ulaştı

Korona virüsü salgınında katı önlemler almayan İsveç’te ölü sayısı 4 bini geçti. İsveç Kamu Sağlığı Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre, son bir gün içinde 31 kişinin ölmesiyle toplam sayı 4 bin 29’a yükseldi.







10.23 milyon nüfuslu ülkede, korona virüsü vakalarının sayısı ise son 24 saatte 33 bin 459’dan 33 bin 843’e çıktı.





İSVEÇ’TE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?





İsveç hükümeti, korona virüsü karşısında kamuoyunda ‘sürü bağışıklığı’ adıyla bilinen bir yöntemi benimsemişti. Hükümet, virüsün toplumda sağlık sistemini çökertmeyecek bir hızda yayılmasıyla yaygın bağışıklık sağlayarak ikinci bir dalganın önlenmesini amaçladığını savunmuştu. Bu çerçevede katı sokağa çıkma yasakları uygulanmamış, birçok okul, restoran ve dükkan kapatılmamış, halktan bireysel olarak önlem alınması istenmişti.





Ancak geçtiğimiz hafta başkent Stockholm’de yapılan bir araştırma, bağışıklık düzeyinin beklentinin çok altında kaldığını ortaya koymuştu. Aynı zamanda, İsveç’teki ölüm oranları da, İspanya veya İngiltere gibi ağır etkilenen ülkelerden düşük olsa da, önlem alan İskandinav komşularının çok üzerinde seyretmişti.