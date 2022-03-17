İsveç'te Putin'i bilgisayarına ekran koruyucusu yapan polise soruşturma

İsveç'te bir kadın polise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafını bilgisayarının ekran koruyucusu yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Expressen gazetesinde yer alan habere göre kadın, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütmediğini, ülkeyi silahsızlandırmak üzere özel operasyon düzenlediğini ve İsveç medyasının söylediklerinin yalan' olduğunu ifade ettiği için kendi meslektaşları tarafından 'güvenlik riski' olarak addedildi.





Sözgelimi polisin Rusya asıllı olduğu ve eşiyle birlikte sık sık Rusya'ya seyahat ettiği belirtiliyor. Expressen'e göre, tavrını 'ciddi bir güven ihlali' olarak görerek kadına karşı 'öfkeyle dolup taşıyor'. Bir meslektaşı, gazeteye yaptığı açıklamada, "Buraya adım atmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı