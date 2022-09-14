Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te siyasi çalkantı /14 Eylül 2022 22:53

İsveç'te siyasi çalkantı

İsveç'te 11 Eylül tarihindeki seçimleri kaybeden Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson'un başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladığı aktarıldı.

SHABER3.COM

İsveç'teki siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor.

11 Eylül tarihindeki seçimleri kaybeden Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson'un başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, 11 Eylül'de yapılan seçimlerdeki yenilgiyi kabul ettiğini belirterek yarın başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.

Andersson "Yarın Başbakanlık görevimden alınmayı talep edeceğim. Sorumluluk Meclis ve Meclis Başkanlığı'na geçecek. İsveç halkının seçimine ve demokrasiye saygı bunu gerektirir." dedi.

Andersson, "Yakın bölgemizdeki savaş, enerji krizi ve ekonomik krizin ciddiyeti göz önüne alındığında çabuk bir hükümet kurulması önemli. Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'le temelde anlaştıktan sonra bu sorunların çözümü için kapımız Kritersson'a açıktır." diye konuştu.

Muhazafakar Parti lideri Ulf Kristersson ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarından itibaren hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını belirtti.

İsveç'te 11 Eylül Pazar günü yapılan genel ve yerel seçimleri sağ blok partileri kazanmıştı. Seçimde kızıl ve yeşiller olarak adlandırılan sol blok partileri; Socialdemokrate (Sosyal Demokratlar), Miljöpartiet (Çevre Partisi), Vansterpartiet (Sol Parti) ve Centerpartiet (Merkez Parti) ile sağ  partiler Moderaterna (Muhafazakar Parti), Liberalerna (Liberal Parti), Kristdemokraterna (Hristiyan Demokrat Partisi) ve Sverigedemokrat (İsveç Demokratlar Partisi) yarışmıştı.
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