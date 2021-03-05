İsveç'teki bıçaklı saldırgan için karar verildi

İsveç'in Vetlanda kentinde 3 Mart'ta 8 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, 'cinayete teşebbüs' suçundan tutuklandı.





İsveç'in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan'da 3 Mart'ta bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. Afganistan uyruklu 22 yaşındaki saldırgan, olayın ardından gözaltına alınmıştı. Bugün sol kolu sargılı bir şekilde Eksjö Bölge Mahkemesi'ne çıkarılan saldırgan, hiçbir şey yapmadığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.





Saldırganın, savcı açıklamasını yaptığı sırada sinirlenerek masayı yumrukladığı aktarılırken, cinayete teşebbüs suçundan tutuklandığı bildirildi.





Çarşamba günü saat 15.00 sularında görgü tanıkları tarafından bir gencin 8 kişiyi bıçaklayıp yaraladığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırganı ayağından vurarak yakalamıştı. Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.