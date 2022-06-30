Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'ten açıklama: "Erdoğan’a boyun eğmedik!" /30 Haziran 2022 09:00

İsveç'ten açıklama: "Erdoğan’a boyun eğmedik!"

NATO'ya üyelik yolunu açmak için Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ülkesinde eleştirilere maruz kaldı. Linde ise "Erdoğan'a boyun eğmedik" dedi.

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Türkiye ile imzaladığı NATO üyeliğinin önünü açan mutabakat nedeniyle ülkesinde eleştirilere maruz kalan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a boyun eğmedik" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan Linde "Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" diye konuştu. Linde "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" dedi.

NATO zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Linde İsveç radyosuna yaptığı açıklamada da "İnsanların sahip olduğu demokratik hakları değiştirmeyeceğiz ama öte yandan terör faaliyetlerinin farklı kısımlarını suça konu etmede belirgin sertleştirmelere gidilecek" diye konuştu.

Linde, İsveç'in teröristlerin sığındığı bir ülke olmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum dün imzalandı. Memorandumda Türkiye'ye verilen güvenceler arasında PKK ile mücadelede somut adımlar atılması ve İsveç ile Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu sonlandırılması yer aldı.

BOZDAĞ: BU MUTABAKAT ÇERÇEVESİNDE VERDİKLERİ SÖZLERİN GEREĞİ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Ankara'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan 33 kişinin iadesi için yeniden talepte bulunacağını söyledi.


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