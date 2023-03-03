Samanyolu Haber /Gündem / İsveç'ten gönderilen klimalı çadırlara Kızılay amblemi astılar /03 Mart 2023 11:26

İsveç'ten gönderilen klimalı çadırlara Kızılay amblemi astılar

İsveç'ten deprem bölgesine gönderilen klimalı çadırların üzerine Kızılay kendi amblemlerini yapıştırdı

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde çok sayıda binanın yıkılması ve insanların evsiz kalması üzerine birçok ülkeden ücretsiz çadır gönderildi. Gönderilen çadırlar arasında en çok dikkat çeken ise İsveç'inkiler oldu.

Hatay'a bağlı Hassa ilçesinde evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan çadır kente NATO aracılığıyla 90 adet İsveç yapımı çadır gönderildi. Gönderilen çadırlar 20 metrekarelik boyutta olurken 6 kişilik kapasitesiyle adeta bir ev kadar konforlu. Çünkü soğuk hava şartlarının hakim olduğu bölgede kliması olan bu çadırlar büyük bir kurtarıcı niteliğinde. 

Kızılay Amblemi Yapıştırılmış! 

Son günlerde Ahbap Derneği'ne para karşılığında çadır ve gıda satan kâr amacı gütmeyen kuruluş Kızılay tekrar gündeme düştü. NATO tarafından gönderilen İsveç yapımı çadırlara Kızılay'ın ambleminin yapıştırılması sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

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