İsveç'ten 'NATO' açıklaması: 'Karar alması gereken Türkiye, biz değiliz'

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama yaptı. Kristersson, "Bundan sonra tek karar alması gereken, Türkiye" dedi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Kristersson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptıktan sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kristersson'a "Siz şu anda Türkiye'ye ve Türk halkına, terör örgütü PKK'nın bundan sonra ülkenizde terörist propaganda eylemi yapmasına izin vermeyeceğine dair bir garanti verebilir misiniz?" sorusu da soruldu.





'BUNDAN SONRA TEK KARAR ALMASI GEREKEN TÜRKİYE, BİZ DEĞİLİZ'

Kristersson, 'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerinin hepsini yerine getirdiğini söylediği' hatırlatılarak sorulan soruya cevaben, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu sabah telefonda konuştum ve kendisine görüşlerine tamamen katıldığımı ilettim. İsveç, Türkiye ile yaptığı mutabakatın tüm şartlarını yerine getirmiştir. Yapması gerekenleri yapmıştır. Çok saygılı olduk. NATO'ya katılımla ilgili bundan sonra tek karar alması gereken Türkiye'dir, biz değiliz" dedi.







"Biz, Türkiye'nin terörizmden yaşadığı sorunları, İsveç toprakları dışında da karşı karşıya olduğu terörist saldırıları tamamen tanıyoruz" ifadelerini kullanan İsveç Başbakanı Kristersson, "Diğer yandan tabii ki hiçbir hükümet, ülkesinde terörist saldırı bir daha olmayacak diye garanti veremez. Ama bu tip saldırılarda bulunanları cezalandırmak için yasal değişikleri yapıyoruz" açıklamasında bulundu.





Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte 18 Mayıs 2022'de resmen NATO üyeliğine başvuran İsveç'in başvurusu, Macaristan ve Türkiye dışında tüm NATO ülkeleri tarafından kabul edildi.