İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye hazır olduğunda tekrar görüşürüz





Krissterson, Türkiye’de meydana gelen depremlerden sonra destek için hazır oldukları mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderen Kristersson, "AB dönem başkanı olarak yardıma hazırız" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Yapmamız gereken ilk iş, durumu sakinleştirmek. Etrafınızda adeta alevler varken iyi görüşmeler yapmak zor olur" dedi.Tıkanan müzakereleri Ankara'nın talebi üzerine yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirten Kristersson, "Onlar (görüşmelere) hazır olur olmaz biz de hazırız" ifadesini kullandı.Türkiye'de Mayıs ayında yapılması planlanan seçimleri hatırlatan İsveç Başbakanı, "görüşmelerin yeniden başlaması için ön koşulları "iyi" olarak nitelendirdi; Ankara'nın seçimden dolayı iç politikaya odaklanmasının da anlaşılabilir olduğunu kaydetti.Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Ocak ayı sonunda Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından NATO’ya üyelik görüşmeleri askıya alınmıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada ayrıca İsveç'in terörle mücadele politikasını eleştirdi. Çavuşoğlu, "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler" dedi.