İsveç'ten yabancı öğrencilere büyük kolaylık

Parlamentodan yılbaşı itibariyle yürürlüğe girecek yasaya ilişkin yapılan açıklamada, "Teklifin hedefi Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden daha çok öğrenci ve araştırmacı çekmek, burada eğitim görenlerin kalmasını ve iş aramasını kolaylaştırmak ve böylelikle bilgiyle inovasyonu teşvik etmek" ifadeleri kullanıldı.







Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre eski yasaya göre yurt dışından gelen öğrenciler eğitimleri bittikten sonra İsveç'te 6 ay daha kalmak için başvurabiliyordu. Öğrencilerin ülkede 6 ay daha kalabilmek için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyordu.





Yeni yasa, bu süreyi 6 aydan 1 yıla çıkardı. Yabancı öğrenciler artık okul sonrası iş aramak ya da kendi işlerini kurmak isterlerse oturumlarını 1 yıl daha uzatma hakkına sahip.





Yasa teklifinin "İş gücü piyasasında talep gören vasıflara sahip yüksek kalitede insan" kazandırma amaçlı olduğu not edildi. Bundan dolayı kalma izni verilecek öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlarda da birtakım değişiklikler yapıldı.





Amaç bilgi ve inovasyonu teşvik etmek





Yeni yasaya göre oturum izni, İsveç'te en az 2 dönem eğitim gören öğrenciler için geçerli olacak. Ayrıca, okul sonrası kalacakları süre boyunca kendilerini finanse edebileceklerini kanıtlamaları gerekecek.





Öğrencilerin İsveç'te kalacakları zaman için yeterli miktarda paraya sahip olması anlamına gelen "bakım gereksinimleri", yeni yasayla artık gerekli olmayacak. Bunun yerine öğrencilerin mevcut burslarını ya da gelecekte elde edecekleri hibeyi gösteren belgeleri sunması yeterli. Ayrıca, yiyecek ve kalacak yeri sağlamayı garanti eden bir işverenin varlığı da dikkate alınacak.





Yeni yasada ayrıca araştırmacılar, yüksek öğrenimdeki öğrenciler, yüksek öğrenimle bağlantılı staj ve Avrupa Gönüllü Hizmetleri çerçevesinde gönüllü çalışmalar için de izinler yer alıyor.