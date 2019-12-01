İsviçre 8 bin 500 yabancıya çalışma izni verecek

Açıklamada İsviçreli firmaların iş gücü gereksinimlerini ülke içerisinden karşılamaya öncelik verdiğini ancak gerekli durumlarda bunun yurt dışından karşılandığı belirtildi.







Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre ek olarak da İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) durumunda İngiliz vatandaşlarına 3 bin 500 kişilik bir ek çalışma kontenjanı verileceği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi ülkeler olan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç vatandaşlarının da bu imkanlardan yararlanabileceği ifade edildi.





Brexit süreci başlamadan önce İsviçre'de çalışma izni olan İngiliz vatandaşlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.





ORTALAMA EN DÜŞÜK ÜCRET 25 ABD DOLARI





İsviçre, Avrupa ülkeleri arasında asgari ücretin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Ülkede tam anlamıyla net bir asgari ücret olmasa da "ortalama en düşük ücret" saat başına 25 ABD Doları civarında.





Bu sebeple her gün İsviçre'nin komşuları olan Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Lihtenştayn vatandaşı birçok kişi İsviçre'ye çalışmaya gidiyor ve aynı gün kendi ülkelerine geri dönüyor.





İsviçre İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre 2019’un üçüncü çeyreğinde her gün 325 binden fazla kişi çalışma amacıyla İsviçre’ye girip ülkelerine geri döndü.





İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı şirketi Mercer, İsviçre'nin Zürih, Bern ve Cenevre kentlerini yaşam kalitesi açısından "dünyanın en yaşanabilir 10 şehri" arasında gösterdi. Quality of National Index'in 2018 yılı verilerine göre İsviçre, Belçika ile birlikte vatandaşlığı en değerli 11'inci ülke konumunda yer alıyor.



