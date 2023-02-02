İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı

Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'nin ardından İsviçre Başkonsolosluğu da kapatıldı.







İsviçre Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.







SOYLU'DAN AÇIKLAMA

“Güvenlik endişesi” gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye’de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak yurttaşlarına uyarıda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmaması eleştirilmişti.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır" dedi.