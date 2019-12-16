İsviçre’de asgari ücret 3 bin 250 dolar!

Ancak rakamın, 2 bin 500 civarında olması bekleniyor. İsviçre’nin Ticino kantonu meclisinin gündeminde de asgari ücret vardı. Meclis, sınır komşusu İtalyandan gelen ucuz işçilere önlem olarak bir asgari ücreti arttıran bir yasayı onayladı.







İsviçre’nin İtalyanca konuşulan kantonu, iş için her gün sınırı geçerek İsviçre’ye gelen ve yerel halktan daha ucuz iş gücü sunan İtalyanlara karşı kendi vatandaşlarını korumak için asgari ücrette arttırıma gitti. Yeni yasayla en düşük ücret saatlik 20,25 (yaklaşık 120 TL), en düşük aylık ücret ise 3 bin 200 İsviçre frangına (yaklaşık 19 bin TL) yükseltildi. Türkiye’deki mevcut asgari ücretin 9 katından daha fazla.





İsviçre’nin en düşük gelire sahip bölgesi olan Ticino’da mecliste 30’a karşı 45 oyla kabul edilen asgari ücret yasası ile yaklaşık 70 bin İtalyanın ülke haksız rekabet yaratmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yasa 2020 Temmuz’unda yürürlüğe girecek.



