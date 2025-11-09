İsviçre’de Çağlayan Sempozyumu

Sempozyuma konuşmacı olarak, Line Marketing Genel Müdürü Metin Akbas, Prof. Dr. İrfan Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Ateş, yazar Mehmet Doğan ve Cahit Terzioğlu katıldı. Ayrıca İlahiyatçı yazar Reşit Haylamaz ve İlahiyatçı yazar Abdullah Aymaz da canlı video konferans ile bağlanarak konuşmalarını yaptı.





Metin Akbas “Okurlarla buluşmayı sağlayan bu tarz programların daha çok olması gerekiyor, teşvik edilmesi gerekiyor. Bizim dergilerimizde şu özellik var, her konudan bir şey bulabiliyorsunuz. Çift kanatlı olma özelliğini insana kazandıracak eserler bunlar” dedi.









Konuşmacılardan Cahit Terzioğlu, programı tertip edenlere teşekkürleri ifade ederek programa iştirakin yüksek olmasının kendisini sevindirdiğini söyledi. Cahit Terzioğlu, “Dergiler bizim beslenme kaynaklarımız. Öğrencilik yıllarımızda Sızıntı dergisi elimize gelsin diye ay başını iple çekerdik” dedi.





Yazar Mehmet Doğan sempozyumların önemine dikkat çekerek, “Eğer siz şu tür zengin programlar yapmazsanız ve buraya bu gençleri toplamazsanız, kitabın derginin önemini bunlara anlatmazsanız ve bu dergilere, kitaplara sahip çıkartmazsanız geleceğiniz karanlık demektir.” dedi.





Buchtorizont yöneticisi Bilal Kaya katılımın çok iyi olduğunu belirterek gelen misafirler için kermes ve yayınevlerinin kitaplarının sergilendiği bir kitap fuarı düzenlendiğini söyledi.





Sempozyum sonunda ise davetliler için kitap imzala töreni yapıldı.