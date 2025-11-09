Samanyolu Haber /Gündem / İsviçre’de Çağlayan Sempozyumu /09 Kasım 2025 12:36

İsviçre’de Çağlayan Sempozyumu

İsviçre’nin Basel şehrinde Çağlayan sempozyumu yapıldı. Buchhorizont tarafından organize edilen sempozyuma Çağlayan dergisi yazar ve yöneticileri katıldı.

SHABER3.COM

Sempozyuma konuşmacı olarak, Line Marketing Genel Müdürü Metin Akbas, Prof. Dr. İrfan Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Ateş, yazar Mehmet Doğan ve Cahit Terzioğlu katıldı. Ayrıca İlahiyatçı yazar Reşit Haylamaz ve İlahiyatçı yazar Abdullah Aymaz da canlı video konferans ile bağlanarak konuşmalarını yaptı.

Metin Akbas “Okurlarla buluşmayı sağlayan bu tarz programların daha çok olması gerekiyor, teşvik edilmesi gerekiyor. Bizim dergilerimizde şu özellik var, her konudan bir şey bulabiliyorsunuz. Çift kanatlı olma özelliğini insana kazandıracak eserler bunlar” dedi.


Konuşmacılardan Cahit Terzioğlu, programı tertip edenlere teşekkürleri ifade ederek programa iştirakin yüksek olmasının kendisini sevindirdiğini söyledi. Cahit Terzioğlu, “Dergiler bizim beslenme kaynaklarımız. Öğrencilik yıllarımızda Sızıntı dergisi elimize gelsin diye ay başını iple çekerdik” dedi.

Yazar Mehmet Doğan sempozyumların önemine dikkat çekerek, “Eğer siz şu tür zengin programlar yapmazsanız ve buraya bu gençleri toplamazsanız, kitabın derginin önemini bunlara anlatmazsanız ve bu dergilere, kitaplara sahip çıkartmazsanız geleceğiniz karanlık demektir.” dedi. 

Buchtorizont yöneticisi Bilal Kaya katılımın çok iyi olduğunu belirterek gelen misafirler için kermes ve yayınevlerinin kitaplarının sergilendiği bir kitap fuarı düzenlendiğini söyledi. 

Sempozyum sonunda ise davetliler için kitap imzala töreni yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsviçre’de Çağlayan Sempozyumu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:06:41