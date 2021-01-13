İsviçre’de corona salgınına karşı yeni tedbirler

Reuters’ta yer alan habere göre, İsviçre’de corona virüsü salgınına karşı yeni kararlar alındı.Bern’de düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin ve Sağlık Bakanı Alain Berset, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu corona virüsünün, İsviçre’de vaka sayılarını artıracağından endişe duyduklarını belirtti.





Reuters’in haberine göre, yeni alınan kararlar doğrultusunda, 18 Ocak’tan itibaren gıda satışı yapmayan tüm dükkanların, spor salonlarının kapatılacağı ifade edildi. Öte yandan salgından etkilenen dükkan sahiplerinin devlet yardımına başvurmaları için konulan kurallar da gevşetildi.





Ülkede 18 Ocak’tan itibaren tüm işletmelerin evden çalışmaya geçeceğinin aktarıldığı toplantıda, ofiste çalışması gerekenlerin maske takmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Corona virüsü tedbirlerinin Şubat ayının sonuna kadar uzatıldığını açıklayan Parmelin, “Sıkılaştırma kesinlikle gerekliydi” dedi.