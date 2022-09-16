Samanyolu Haber /Gündem / İsviçre’de ‘ihbarcı komşu’ tartışması /16 Eylül 2022 11:12

İsviçre’de ‘ihbarcı komşu’ tartışması

İsviçre polisi, "doğalgaz derecesini yükselten komşusunu şikayet edenlere ödül" görseliyle ilgili inceleme başlattı.

SHABER3.COM

İsviçre’de polis teşkilatı, hükümetin enerji tasarrufu kampanyasına dair sosyal medyada paylaşılan ve tasarruf tedbirlerine uymayanları yetkililere bildirenlerin para ödülü alacağına dair yanıltıcı bilgi veren afiş hakkında inceleme başlattı.

Federal Polis Biriminin internet sitesinde yer alan duyuruda, kış aylarında evini 19 dereceden fazla ısıtan komşusunu rapor edenlere 200 İsviçre Frankı ödül verileceği bilgisinin bulunduğu görselin “yanlış yönlendirici” ve “sahte” olduğu kaydedildi. Afişin sosyal medyada kısa sürede yayılarak halkı yanlış yönlendirdiğine dair polise şikayetler gelmesi üzerine, söz konusu görselin kim tarafından paylaşılıp yayıldığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

10 Eylül’den itibaren sosyal medya sitelerinde görülen ve “Komşunuz doğalgaz derecesini 19’un üzerine çıkarıyorsa bize bildirin” yazan afiş, kısa sürede gündem olmuştu. Afişte İsviçre Federal Hükümetinin resmi bilgileri yer alırken, komşusunu şikayette bulunanların 200 Frank para ödülü kazanacağı belirtilmişti.

İsviçreli Blick gazetesinde ise görselin Telegram uygulamasında Rus menşeli kaynaklarda yayıldığını ve daha sonra Belarus’un devlet ajansı Belta’nın bu görseli kullanarak haberleştirdiği öne sürülmüştü.
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