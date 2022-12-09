İsviçre’de sınır dışı edilecek 18 yaşındaki göçmen intihar etti: Binlerce kişi protesto etti

Kısa sürede çevresiyle uyum sağlamasına rağmen Cenevre Mahkemesi, Alireza’nın sınır dışı edilerek Yunanistan’a geri gönderilmesi kararı aldı.
Kararın ardından Alireza’nın 6 Aralık’ta intihar ettiği ortaya çıktı. İddialara göre Cenevre göç idaresi, Alireza’nın intihara eğilimli olduğuna dair doktorların uyarısını dikkate almadı.
Binler adalet istedi
Afgan mültecinin intihar haberinin ardından Cenevre’nin Bel Air caddesinde binlerce kişi protesto düzenledi.
Aralarında Afganların da bulunduğu kalabalık, “Adalet istiyoruz” sloganlarıyla Cenevre Mahkemesi’nin aldığı karara tepki gösterdi.