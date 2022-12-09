Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre’de sınır dışı edilecek 18 yaşındaki göçmen intihar etti: Binlerce kişi protesto etti /09 Aralık 2022 13:06

İsviçre’de sınır dışı edilecek 18 yaşındaki göçmen intihar etti: Binlerce kişi protesto etti

Yunanistan’dan İsviçre’ye sığınma talebinde bulunmak için gelen bir Afgan göçmen, yerel mahkemenin sınır dışı edilmesine yönelik karar alması üzerine Cenevre’de intihar etti.

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Kısa sürede çevresiyle uyum sağlamasına rağmen Cenevre Mahkemesi, Alireza’nın sınır dışı edilerek Yunanistan’a geri gönderilmesi kararı aldı.

Kararın ardından Alireza’nın 6 Aralık’ta intihar ettiği ortaya çıktı. İddialara göre Cenevre göç idaresi, Alireza’nın intihara eğilimli olduğuna dair doktorların uyarısını dikkate almadı.

Binler adalet istedi
Afgan mültecinin intihar haberinin ardından Cenevre’nin Bel Air caddesinde binlerce kişi protesto düzenledi.

Aralarında Afganların da bulunduğu kalabalık, “Adalet istiyoruz” sloganlarıyla Cenevre Mahkemesi’nin aldığı karara tepki gösterdi.


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