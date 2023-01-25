Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre devlet başkanı Berset hakkında soruşturma /25 Ocak 2023 08:38

İsviçre devlet başkanı Berset hakkında soruşturma

İsviçre Parlamentosu, Covid-19 salgınının zirve yaptığı dönemde hükümetin aldığı önlemlerle ilgili medyaya sızan bilgiler nedeniyle Devlet Başkanı Alain Berset'in de aralarında olduğu bir gruba soruşturma açılması kararı aldı.

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Parlamento Kontrol Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturmanın "Covid-19 salgınıyla ilgili hükümet işlerine ilişkin çok sayıda boşboğazlığa" odaklanacağı belirtildi.

İsviçre medyasının "Bersetgate" ve "Coronaleaks" olarak tanımladığı olayda, İsviçre Sağlık Bakanlığından önemli ölçüde gizli bilgi sızıntısı şüphesi nedeniyle parlamento soruşturması günlerdir gündemdeydi.

Halihazırda ülkenin yıllık dönem başkanlığı (İsviçre Konfederasyon Başkanlığı) görevini yürüten Sağlık Bakanı Berset, hükümetin Covid-19 tepkisinin öne çıkan ismi olmuş durumda.

Ay başında Schweiz am Wochende gazetesi, Berset'in eski iletişim direktörünün, salgının en yoğun olduğu dönemde, ülkenin en büyük medya kuruluşlarından birine, aşıların yanı sıra işletmelerin yeniden açılması gibi virüsün yayılmasına karşı alınacak önlemlere ilişkin gizli hükümet planlarıyla ilgili sistematik olarak bilgi sızdırdığını aktardı.


Gazete iddiasını, Berset'i (doğrudan) hedef almayan ancak daha geniş kapsamlı bir davayı soruşturan özel savcının raporunda yer alan bilgilere dayandırdığını yazdı.

Salı günkü açıklamada, Meclis soruşturmasının özel bir çalışma grubu tarafından yürütüleceği ve "Covid salgınıyla ilgili hükümet işleriyle bağlantılı olarak hangi 'patavatsızlıkların' işlendiğini açıklığa kavuşturmayı" amaçlayacağı dile getirildi.

Ayrıca açıklamada, sızıntıların arkasında kimlerin olduğu ve bunların kimlere yönelik olduğunun da tespit edilmeye çalışılacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında Berset'in Sağlık Bakanı sıfatıyla ve federal hükümetin "düzenli olarak meydana gelen bu yersiz davranışları" önlemek için hangi tedbirleri aldığının da inceleneceği kaydedildi.

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Nüfusu 9 milyona yaklaşan İsviçre'de federal hükümet, Parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise Parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl süreyle görev yapıyor.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ve dört kantondan oluşan ülke, karmaşık siyasi yapısının yanı sıra seçim yine karmaşık sistemi nedeniyle 50 yılı aşkın süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor.
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