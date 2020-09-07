İsviçre dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidiyor

Cenevre kantonu ile Basel dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidecek.Referandumda kabul edilmesi halinde, Cenevre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre frangına (yaklaşık 190 Türk lirası) yükselecek.





27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin TL) olacak.





İsviçre genelinde geçerli olan bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da 26 kantonun bazılarında asgari ücret var. Örneğin Neuchatel ve Jura kantonlarında çalışanlar saatlik en az 20 frank kazanıyor. Bu da aylık yaklaşık 3 bin 560 franga (29 bin TL) denk geliyor.





Ülkede aylık ortalama ücret ise bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı. (Yaklaşık 53 bin TL)İsviçre dışında dünyanın en yüksek asgari ücreti ise saatlik yaklaşık 19.84 Avustralya dolarıyla (13.20 İsviçre frangı) Avustralya'da bulunuyor.





Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumdaysa yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti.





Yerel medyaya göre, koronavirüs salgını 27 Eylül'deki referandum sonuçlarında kilit rol oynayacak.Benzer şekilde Basel'de de asgari ücreti 23 İsviçre frangına yükseltmek için bir oylama yapılacak ancak Basel'deki referandum için henüz bir tarih verilmedi.