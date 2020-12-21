Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre hükümeti Covid-19 önlemleri çıkardı /21 Aralık 2020 19:08

İsviçre hükümeti Covid-19 önlemleri çıkardı

Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği İsviçre'de yeni önlem ve yasaklar alındı. İsviçre hükümeti, mutasyona uğramış corona virüsünün ülke içinde tespit edilmediğini vurguladı.

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413 binden fazla vakanın görüldüğü İsviçre, mutasyona uğramış corona virüsü vakalarının Avrupa’da yayılmasıyla birlikte yeni önlemler aldığını duyurdu.

İsviçre hükümeti, 14 Aralık’tan itibaren Birleşik Krallık’tan ya da Güney Afrika’dan ülkeye giriş yapanlara 10 günlük zorunlu karantina kararı aldığını duyururken, Birleşik Krallık ve Güney Afrika’dan İsviçre’ye giriş yapmak isteyen yabancıların girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsviçre hükümeti, mutasyona uğramış Covid-19 vakasının ülkede görülmediğini de vurguladı.
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