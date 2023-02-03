Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre Medyasından ilginç iddia : Washington’dan Moskova’ya barış önerisi /03 Şubat 2023 14:05

İsviçre Medyasından ilginç iddia : Washington’dan Moskova’ya barış önerisi

Washington’dan Moskova’ya Ukrayna’nın bir kısmı karşılığında barış önerisi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

İsviçre'de yayınlanan Neue Zurcher Zeitung (NZZ) gazetesi, CIA Başkanı William Burns'ün geçen ay Rusya ve Ukrayna'ya bir barış planı önerdiği, planın, askeri operasyonun sona erdirilmesi karşılığında Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin Rusya'ya devredilmesini içerdiği iddia etti.

Gazete haberine göre Moskova ve Kiev teklifi reddetti. Geçen ay Burns iki başkenti gizlice ziyaret etti, ancak planı Ukrayna "topraklarının bölünmesini kabul edemeyeceği", Rus yetkililer ise "savaşı uzun vadede de olsa kazanacaklarından emin oldukları için" reddetti.

Gazete, barış planının reddedilmesinin ardından Biden'ın Amerikan Abrams tanklarının Kiev'e tedarikini onaylamaya karar verdiğini iddia ediyor.

İsviçre gazetesinin haberini yalanlayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcü yardımcısı Sean Davett, NZZ yayınının "doğru olmadığını" söyledi.
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