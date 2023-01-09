Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre Merkez Bankası 2022’de 143 milyar dolar zarar etti /09 Ocak 2023 17:18

İsviçre Merkez Bankası 2022’de 143 milyar dolar zarar etti

İsviçre Merkez Bankası, sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl rekor zarar açıkladı. Banka 2022'de 143 milyar dolar zarar etti.

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İsviçre Merkez Bankası (SNB), sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar açıkladı.

SNB’den yapılan açıklamada, döviz ve sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle Banka’nın geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar ettiği belirtildi. Söz konusu rakamın, SNB’nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre düşen hisse senedi ve sabit getirili piyasaların hisse ve tahvil portföyünün değerini düşürmesiyle SNB zarara dönerken, İsviçre frangının değer kazanması da Banka’nın gelirine olumsuz etki yaptı.

DÖVİZ POZİSYONLARINDAN 131 MİLYAR DOLARLIK ZARAR
Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB’nin döviz pozisyonlarındaki zararı 131 milyar İsviçre frangı oldu. Banka’nın altın pozisyonu ise 400 milyon İsviçre frangı değer kazandı.

Banka, 2021’de 26 milyar İsviçre frangı kâr açıklamış ve 6 milyar İsviçre frangı kar payı dağıtmıştı.
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