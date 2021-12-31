İsviçre Merkez Bankası’nın derdi bambaşka: Eksi faiz ve değerli milli para

İsviçre Merkez Bankası (SNB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının piyasaları etkilemeye başladığı 2019 yılı sonundan bu yana 120 milyar dolar değerinde döviz satın aldı. SNB’nin sadece 2021’in temmuz-eylül döneminde piyasadan topladığı döviz tutarı 3,1 milyar doları buldu.







İsviçre Frangı eylül ayından beri euroya mukabil değer kazanmaya devam ediyor. Para biriminin aşırı değerlenmesi SNB’yi endişelendiriyor. SNB 2017 yılında para birimini çok aşırı değerli olarak değerlendirirken son zamanlarda sadece “çok değerli” demekle yetiniyordu.





AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ RAHATSIZ OLDU







İsviçre Merkez Bankası para biriminin aşırı değerlenmesinin önüne geçmek için negatif faiz politikası ve piyasa müdahalelerini etkin olarak kullanıyor. SNB Başkanı Thomas Jordan ve politika yapıcılar negatif faize ve gerektiğinde döviz alımlarına devam edeceklerini vurguluyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) döviz alımlarından dolayı İsviçre’yi “kur manipülatörü” olmakla itham etmişti.