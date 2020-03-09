Zürih de Türkiye'deki kadınlar için ayaktaydı

Verein Verfolgt Derneği ve Peaceful Action Platformu öncülüğünde Zürich Tren İstasyonu'nda Türkiye’deki kadınlar için bir köşe oluşturuldu.







Programda yüzlerce gül ile birlikte yaşanan hak ihlallerini anlatan küçük broşürler de dağıtıldı.





Başta İsviçre’liler olmak üzere farklı milletlerden insanların da ilgi gösterdiği programda Türkiye'deki kadın cinayetleri, kadına şiddet, politik nedenlerden dolayı cezaevinde olan kadınlar ve yine aynı sebeplerle bebekleriyle birlikte cezaevinde tutsak edilen annelerin maruz kaldığı hak ihlalleri anlatıldı.









İsviçreliler etkinliğe selfi kartlarla fotoğraf çekerek destek oldular.







Program Basın Bildirisinin Almanca okunmasıyla sona erdi











