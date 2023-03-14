İsviçre Rapier füzelerini neden Ukrayna'ya yollamadı?

"Hala kullanılır durumda"

İsviçre Askeri Dergisi'nin eski direktörü Peter Schneider, İngilizlerin 2012 Londra Olimpiyatlarını Rapier füzeleriyle koruduğunu hatırlattı.

Karar 2019 tarihli

Habrlerde Rapier sistemlerinin elden çıkarılması kararının 2019 yılında alındığı belirtiliyor. Bern'in Londra'dan bir talep almadığı, ancak İsviçre hükümetinin de bu konuyu İngiltere'ye sormadığı ifade ediliyor.