İsviçre Rapier füzelerini neden Ukrayna'ya yollamadı?

Yerel basınına yansıyan haberlerde İsviçre'nin son olarak 12 Mart'tan Ukrayna'nın Batılı müttefiklerini kızdıran yeni bir adım attığı aktarıldı.
NZZ am Sonntag'ın haberine göre İsviçre ordusunun eskimiş ancak kullanılabilir haldeki bir askeri sistemi hurdaya çıkarıyor.
Bu kapsamda, 1960'larda İngiliz Ordusu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilen 60 adet Rapier yerden havaya savunma amaçlı uçaksavar füze sistemini bertaraf etmeye başladı.
Haberlerde İsviçre Savunma Bakanlığı'na bağlı Federal Silahlanma Ofisi sözcüsü Kaj-Gunnar Sievert'in bu bilgiyi doğruladığı bildirildi.
Sözcü "Rapier silah sisteminin ilk dilimi halihazırda sökülmüş durumda. Bunu üç tane daha takip edecek" diye bilgi verdi.
1971 yılında hizmete giren Rapier, ilk olarak Falkland Savaşı sırasında ön saflarda görev yaptı. Bern bu uçaklardan 1980 yılında, o dönemde 1.7 milyar İsviçre Frangı karşılığında 60 adet satın aldı. Yakın zamana kadar birkaç kez modernize edilen sistemler geçen yılın sonunda hizmet dışı bırakıldı.
"Hala kullanılır durumda"
İsviçre Askeri Dergisi'nin eski direktörü Peter Schneider, İngilizlerin 2012 Londra Olimpiyatlarını Rapier füzeleriyle koruduğunu hatırlattı.
"Bu füzeler kesinlikle eski ama tamamen demode değiller" diyen Schneider "Dolayısıyla bugün de insansız hava araçları, helikopterler ve hatta savaş uçakları gibi alçaktan uçan hedeflere karşı rahatlıkla kullanılabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetin 2006 yılında aldığı bir karar, ordunun artık ihtiyaç duymadığı yabancı sistemleri "koşulsuz olarak" üretici ülkeye geri satılmasını öngörüyor. Buna ek olarak, İsviçre'nin yeniden ihracat yasağı talep etmemesi gerekiyor.
Bu sebeple uygulama bazı İsviçreli milletvekilleri arasında şaşkınlığa neden oldu. "İsviçre'de hala işe yarayan savunma silahlarını hurdaya çıkarıyor olmamız çok saçma," diyen Yeşil Liberal Ulusal Konsey üyesi François Pointet, Rapier'in İngiliz yapımı bir silah olması sebebiyle İsviçre askeri teçhizatının çatışma bölgelerine ihracatını yasaklayan yasaya tabi olmadığını vurguladı.
Karar 2019 tarihli
Habrlerde Rapier sistemlerinin elden çıkarılması kararının 2019 yılında alındığı belirtiliyor. Bern'in Londra'dan bir talep almadığı, ancak İsviçre hükümetinin de bu konuyu İngiltere'ye sormadığı ifade ediliyor.
Öte yandan, İngiltere 2021 yılında Rapier sistemlerini aşamalı olarak kullanımdan kaldırdı. İngiliz Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgali başlamadan önce bu füzelerin tamamını imha ettiklerini bildirdi.
Bu karar daha sonra Ukrayna'nın bu silahlara ihtiyaç duyabileceği şeklindeki eleştirilerin hedefi olmuştu.