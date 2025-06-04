Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre Rusya'ya yaptırımları genişletti: Türk firmaları da listede /04 Haziran 2025 13:35

İsviçre Rusya'ya yaptırımları genişletti: Türk firmaları da listede

İsviçre, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını önemli ölçüde genişleterek çok sayıda kişi ve firmayı hedef aldı. Türk firmalarının yaptırım listesinde olması dikkat çekti.

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İsviçre Devlet Ekonomik Sekreterliği (SECO) tarafından yapılan açıklamada, 17 gerçek kişi, 58 kuruluş, 189 gemi ve 31 işletmenin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Yaptırım listesinde dikkat çeken isimler arasında, Elektron Merkezi Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Aleksey Vyaznikov, Uzay Aletleri Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Aleksey Şaşkov gibi önemli kişiler bulunuyor. Ayrıca  önemli kuruluşlardan, Surgutneftegaz (enerji), Moskova Silah Şirketi (savunma), RusTechDrone (insansız hava araçları) gibi kuruluşlar yaptırımlardan etkileniyor.

Türk firmaları da yaptırıma dahil edildi

İsviçre, Türkiye'den Cape Gemi İşletmeciliği, İsrail'den Texel FCG Technology, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Eiger Shipping ve Moonlight Shipmanagement ile Çinli Poly Technologies gibi Rusya'yla iş yapan uluslararası şirketleri de yaptırım listesine aldı.

Dikkat çeken bir kararla, Kırım'daki "Hersones Tavriçeski" Devlet Tarih-Arkeoloji Müzesi de yaptırım listesine eklendi. Bu hamle, İsviçre'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Uzmanlar, İsviçre'nin tarafsızlık politikasına rağmen AB ile uyumlu hareket etmesinin, Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı artıracağını belirtiyor. Özellikle gemi işletmeciliği ve yüksek teknoloji alanındaki kısıtlamaların lojistik ve savunma sanayii üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.
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