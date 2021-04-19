Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre Türkiye’yi 'riskli ülkeler' listesine aldı /19 Nisan 2021 19:33

İsviçre Türkiye’yi 'riskli ülkeler' listesine aldı

İsviçre, korona virüsü vaka ve can kaybı sayısının rekor kırdığı Türkiye’yi "riskli ülkeler" listesine aldı. Türkiye’den İsviçre’ye seyahat edenler 10 gün karantinaya alınacak.

SHABER3.COM

İsviçre Federal Sağlık Dairesi (BAG), riskli ülkeler listesini güncelledi. Bu kapsamda Türkiye, salgının başından bu yana ilk kez listeye eklendi. Böylelikle bugünden itibaren Türkiye’den İsviçre’ye seyahat edenler 10 gün karantinaya alınacak.

Riskli ülkeler listesinden İsviçre'ye seyahat edenler, Covid-19 testi yaptırmış olsa ve testi negatif çıksa dahi karantina kuralına uymak zorunda.Karantina kuralını ihlal edenler ise 10 bin İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

ÜLKEDE TEDBİRLER GEVŞETİLDİ

Öte yandan İsviçre'de Covid-19 kısıtlamaları bugünden itibaren geçerli olmak üzere gevşetildi.Federal hükümetin aldığı kararın ardından ülkenin ikinci büyük kenti Cenevre'de restoran, kafe ve barların terasları ve açık alanları halka hizmet vermeye başladı. Cenevreliler, güzel havanın etkisiyle kısıtlı da olsa aylar sonra hizmet vermeye başlayan mekanlara akın etti.

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle dış mekanlarda 100, iç mekanlarda 50 kişiye kadar katılımla etkinlikler düzenlenmesine izin verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsviçre Türkiye’yi 'riskli ülkeler' listesine aldı Sonraki Haber >>

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'

Fırtınadaki Gemi

Fırtınadaki Gemi

Nehirde can pazarı

Nehirde can pazarı

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:36:49