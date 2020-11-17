Samanyolu Haber /Spor / İsviçre-Ukrayna maçına korona engeli /17 Kasım 2020 20:59

İsviçre-Ukrayna maçına korona engeli

Ukrayna'nın UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam İsviçre'ye konuk olacağı karşılaşma, takımdaki yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacak.

SHABER3.COM

 Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımda çıkan Kovid-19 vakaları sonrasında kafilenin karantinaya alınması sebebiyle İsviçre maçının oynanmayacağını duyurdu.Karşılaşmayla ilgili kararın daha sonra UEFA tarafından açıklanacağı ifade edildi.

Son yapılan Kovid-19 testlerinin ardından Ukrayna Milli Takımı'nda oyuncular Ruslan Malinovskyi, Sergiy Kryvtsov, Junior Moraes ve antrenör Ivan Bashtovy'nin sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Daha önce ise Eduard Sobol, Yevhen Makarenko ve Dmytro Riznyk'in koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsviçre-Ukrayna maçına korona engeli Sonraki Haber >>

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü

Bir odun nasıl kırılmaz

Bir odun nasıl kırılmaz

Gasp anı kameraya yansıdı

Gasp anı kameraya yansıdı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:12