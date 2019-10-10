Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre ve BAE kara para listesinden çıkarıldı /10 Ekim 2019 11:38

İsviçre ve BAE kara para listesinden çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB), İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesinden çıkarılması kararı alındığını bildirdi.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarını bir araya getiren Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısında, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin sıralandığı AB listelerinin güncellenmesi kararı alındığı açıklandı.

Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Marshall Adaları, AB'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden çıkarıldı.

Vergi düzenlemelerini AB kurallarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden ülkeleri içeren gri liste de güncellendi. İsviçre, Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika ve Mauritius gri listeden çıkarıldı.

'VERGİ CENNETLERİ LİSTESİ' NEDİR?

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında 'AB vergi cennetleri' listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.
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