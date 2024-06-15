İsviçre zirvesi öncesi Putin’den yeni ateşkes ve müzakere şartları geldi

Samanyoluhaber.com - Moskova







Putin’in dün Dışişleri Bakanlığı personeli ve Rus diplomatlara yaptığı toplantıda, Ukrayna ile ateşkes ve müzakerelerin başlaması için yeni şartları açıkladı.

Rus lider ilk olarak, referandumla Rusya Federasyonu'na katılan Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden Ukrayna birliklerinin tamamen çekilmesini istedi. Bu bölgelerin kesinlikle müzakere masasında yer almayacağını belirtti.Putin, "Kiev böyle bir karara hazır olduğunu açıklayıp birliklerini bu bölgelerden gerçek anlamda geri çekmeye başlar başlamaz ve aynı zamanda NATO'ya katılmayı reddettiklerini resmi olarak bildirir bildirmez, tarafımız tam o anda ateşkes emrini verecektir ve müzakerelere başlayacaktır" dedi.Putin bu önerilerin çatışmanın dondurulmasına yönelik değil, nihai olarak tamamlanmasına yönelik öneriler olduğunu vurguladı.Devlet Başkanı, "En önemli hususun altını çizeyim. Teklifimizin özü, Batı'nın istediği gibi geçici bir ateşkes veya ateşin askıya alınması değil. Onlar (Batı) kayıplarını gidermek, Kiev rejimini yeniden silahlandırmak ve yeni bir saldırıya hazırlamak istiyor. Tekrar ediyorum, burada (teklifimizde) söz konusu olan çatışmanın dondurulması değil, onun nihai olarak sonlandırılmasıdır" dedi.Putin, Kiev ve Batı'nın Moskova'nın yeni barış teklifini reddetmesi halinde, Ukrayna için sahadaki durum daha da kötüye gideceği için önerilen şartların da değişeceği uyarısında bulundu.Rus lider, "Eğer Kiev ve Batılı başkentlerde bulunanlar, önceden de olduğu gibi yine reddederlerse, en nihayetinde bu onların meselesi, akan kanın devam etmesi konusundaki sorumluluk da onlara ait olacak. Sahadaki, kesişme hattındaki gerçekliğin Kiev'in lehine olmayan bir yönde değişeceği aşikar ve müzakerelere başlama şartları da farklı olacak" dedi.Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın anlaşmazlığın barışçıl çözümü için istediği şartların kabul edilemez olduğunu yineledi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Mihail Podolyak, Putin'in yeni girişiminin "gerçek bir barış önerisi içermediği" yorumunu yaptı. Podolyak, "Bunda yeni bir şey yok, gerçek bir barış teklifi yok" dedi.