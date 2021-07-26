Samanyolu Haber /Sağlık / İsviçre'de aşı çıkmazı /26 Temmuz 2021 19:36

İsviçre'de aşı çıkmazı

Delta varyantı o kadar hızlı ve ani bulaşıyor ki, bir çok kişide çifte aşı koruması yetmiyor. İsviçre’de her iki aşısını da olan 300 kişiye corona bulaştı. 18’i öldü. 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Corona virüsüne karşı aşılamada en iyi ülkelerden biri olan İsviçre'de, hem aşı geliştirme hem de yeni aşı siparişleri devam ediyor. Ülkede şu ana kadar 4 milyon kişi, her iki aşısını da yaptırmış durumda.

İsviçre Sağlık Dairesi, çifte aşı yaptırmış olan 300 kişiye virüs bulaştığını ve bunlardan 78'inin hastaneye kaldırıldığını, 18'inin ise öldüğünü açıkladı. Daire, uygulanan mRNA tabanlı corona aşılarının etkinliğinin sürdüğünü ancak Delta varyantının aşırı bulaşıcı olması ve aşı koruma etkisinin zamanla azalması nedeniyle böyle bir durumla karşılaşılmış olabileceğini duyurdu.

VÜCUT DİRENCİ AZSA, ÜÇÜNCÜ DOZ

Bu vakaların sadece bilinenler olduğu, bunun dışındaki ölümlerin de incelenmesi gerektiği belirtiliyor.Bu gelişmeler olurken, İsviçre Sağlık Bakanlığı, henüz üçüncü dozun gerekli olmadığını ancak vücutlarının koruma oranının düştüğünü doktor raporuyla kanıtlanmış olanlara, üçüncü doz corona virüsü aşısı yapılabileceğini duyurdu. Yani, vücut savunma direncinin azlığı halinde 3. doz aşı yapılabilecek.

SANOFI, SİNOVAC VE RUS AŞISI

Bu arada Avrupa Birliği İlaç Onay Kurumu (EMA), Fransa ile İngiltere'nin ortak üretimi olan mRNA tabanlı Sanofi aşısını da incelemeye aldı. Bu aşıya onay verilip verilmeyeceği, uygulanmasının hiç uygulamamaktan daha mı yararlı olacağı incelenecek.

Aynı şekilde, Türkiye'nin de sık uyguladığı Çin üretimi Sinovac aşısı ile Rus aşısı Sputnik V'le ilgili onay süreci de devam ediyor.

YENİ TÜR GRİP AŞILARI

Bir yandan coronaya karşı aşıların sayısı artarken, diğer yandan da mevsimlik grip hastalığına karşı yeni tip mRNA sistemli aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Avrupa'da Pfizer/BioNTech'in yanı sıra Moderna ve Sanofi de bu alanda aşı geliştirmeye başladı. Her iki grup da birinci ve ikinci faz deneylere start verdi.
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