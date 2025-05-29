Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'de büyük facia: Alp'lerden kopan buzul ve heyelan 200 kişilik köyü yuttu /29 Mayıs 2025 10:03

İsviçre'de büyük facia: Alp'lerden kopan buzul ve heyelan 200 kişilik köyü yuttu

İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan bir buzul parçası heyelana neden oldu. Facia nedeniyle bir köy yok oldu. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

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İsviçre'nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy korkunç bir şekilde yok oldu. Alp Dağları'ndan kopan bir buzul parçasının neden olduğu heyelan nedeniyle köy toprağın üzerinden silindi.

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs’ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi. Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.

'YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'
Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra bir toplantısı düzenleyerek duruma ilişkin bilgi verdi. Başkan Bellwald toplantıda, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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