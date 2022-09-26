İsviçre'de emeklilik yaşının yükseltilmesine onay çıktı

2024 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK





İsviçre halkı pazar günü “AVS/AHV 21” kısaltmasıyla bilinen ve kadınların emeklilik yaşının 64’ten 65’e çıkarılarak “erkeklerle eşitlenmesini” öngören federal yasa değişikliği için sandık başına gitti. Yasa değişikliği 32 bin 300 oy farkla seçmenlerin yüzde 50,6’sı tarafından kabul edildi. Oylamaya katılım oranı ise yüzde 52,3 oldu.AVS/AHV (Yaşlılık ve Ölüm Sigortası) projesinin yürürlüğe girmesi için çifte “evet” gerekliydi. Reform, AVS/AHV için ek bir finansman kaynağı sağlayacak olan katma değer vergisinin (KDV) yüzde 7.7’den yüzde 8.1’e yükseltilmesi gibi ikinci bir oylamayla birleştirildi. Tasarının bu kısmı seçmenlerin yüzde 55’i tarafından kabul edildi.Kadınlar için emeklilik yaşı konusuna ek olarak AVS/AHV 21, resmi emeklilik yaşının ötesinde çalışmak için çeşitli teşvikler içeriyor: Emeklilik daha esnek olacak (63 ila 70 yaş arasında), emekli maaşının sadece bir kısmını almak mümkün olacak ve 65 yaşından sonra yapılan katkılar dikkate alınacak.Yeni hükümler 2024 yılından itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girecek. 1961-1963 yılları arasında doğan kadınların emeklilik tarihleri kademeli olarak düşürülecek ve 1964’ten itibaren doğanlar için referans yaş 65 olacak.Bu oylamayla, 1995 yılından bu yana ilk kez böyle bir yasal düzenleme halk oylamasıyla kabul ediliyor. O dönemde nüfusun yüzde 60’ı, kadınlar için emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılması ve erken emeklilik imkânı sağlayan AVS/AHV’nin 10. revizyonu lehinde oy kullanmıştı. O zamandan bu yana, 2004 ve 2017’de (“Emekli Aylığı 2020”) iki büyük reform projesi uygulamaya geçirilmişti.