GFS.Bern Kamuoyu Enstitüsü tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan ilk ankette son haftalarda yapılan kamuoyu yoklamalarının sonuçları teyit edilmiş oldu.







Referandumda İsviçreliler zirai ilaçların kullanılmadığı yüzde 100 doğal tarımı kabul etmedi.





Pestisitler hakkında halka yöneltilen iki sorudan ilki 10 yıllık bir süreçte sentez pestisit kullanımının tamamıyla yasaklanması ve bu yöntemlerle üretilen ürünlerin ithalatının durdurulmasıydı. Sandık sonuçlarına göre ilk soruya seçmenlerin yüzde 61'i 'hayır' yanıtı verdi.





Tarım Konfederasyonlarının sadece pestisit kullanmayan üreticilere sübvansiyon vermesi yönündeki soruyu da seçmenlerin yüzde 61'i reddetti.





Terörizm ve insan hakları





Öte yandan referandumda halka yöneltilen terörizm ile mücadelede güvenlik güçleri yasasının değiştirilmesine halk kesin olmayan verilere göre onay verdi.





Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in çekincelerini belirttiği yasa tasarısı, güvenlik güçlerine 'potansiyel teröristlere' karşı polisin tedbiren hareket etmesini kolaylaştırıyor.





Güvenlik güçlerine kişileri daha kolay takip etme hakkı veren tasarı ayrıca şüphelileri sorgulamak için gereken şartları kolaylaştırıyor. Şüphelilerin 12 yaşından itibaren takip edilebilmesinin de önünü açan metin, kişilerin 15 yaşını doldurmalarından itibaren mahkeme kararı ile 9 ay boyunca ev hapsine mahkum edilmesini de kolaylaştırıyor.





Tasarıya karşı çıkan insan hakları örgütleri metnin insan temel hak ve özgürlüklerini çiğnediğini ileri sürüyor. Ayrıca ülkenin insan hakları konusundaki mirasının da tehlikeye atıldığı belirtiliyor.





Karbondioksit ve Covid oylamaları





Karbondioksit yasasında yapılması planlanan değişiklikler konusunda ön sonuçlar henüz net bir kararın seçmen tarafından alınmadığını sergiliyor.





Karbondioksit yasası, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayacak yeni maddeleri içerirken, elektrikli araç şarj istasyonlarını artıracak, dizel ve benzinli araçların kullanımını ise düşürecek girişimleri destekliyor. Mazot üzerindeki vergi oranını da artıracak metin, İsviçre'den kalkan her uçaktan yeni bir vergi alınmasını da ön görüyor.





Covid-19 yasası konusunda ise ilk sonuçlara göre İsviçrelilerin yüzde 61'i olumlu oy kullandı. Yasa, pandemi ile mücadelede ve ekonomi ile toplum üzerindeki etkilerini azaltmada hükümete yeni yetkiler veriyor.