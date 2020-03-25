İsviçre'de iki Türk Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (BAG) koronavirüs yüzünden 87 yaşında A.Ö. isimli bir erkek ve 82 yaşında S.V. isimli bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.







Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazeleri cuma günü Türkiye'ye gönderilecek. Ülke genelinde 9 bin 117 vak'anın görüldüğü İsviçre'de ölenlerin sayısı ise 122'ye yükseldi.





BAG, koronavirüsten en çok insanın hayatını kaybettiği yerin İtalya sınırındaki Ticino kantonu olduğunu ve bölgede 1.165 vakanın tespit edildiğini, 48 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.





Virüsün en az görüldüğü Cenevre kantonunda ise vaka sayısı 1.231 olurken, ölenlerin sayısı 9 olarak aktarıldı.