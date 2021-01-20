Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'de peçe yasağı referanduma sunulacak /20 Ocak 2021 10:18

İsviçre'de peçe yasağı referanduma sunulacak

İsviçre hükümeti, burka ve peçe gibi yüzü örten giysilerin yasaklanması talebiyle düzenlenecek referandumda, halka bu talebi reddetmesi çağrısında bulundu. Öte yandan maskenin mecburi olduğu bir dönemde peçenin yasaklanmak istenmesi bazı kesimlerin İslamofobik yaklaşımının eseri olduğu ifade ediliyor.

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Hükümetten yapılan açıklamada, ülkede tüm yüzü kapatan örtü kullananların çok az oluşuna vurgu yapıldı. Açıklamada bu kişilerin çoğunun İsviçre'yi kısa süreliğine ziyaret eden turistler olduğu ve Müslüman kadınların kullandığı peçe gibi giysileri yasaklamanın turizme darbe vuracağı ifade edildi. Montreux, Interlaken ve Cenevre Gölü, Körfez ülkelerinden gelen turistleri cezbeden popüler bölgeler.

İsviçre'de anayasa değişiklikleri referandum kararıyla alınıyor. Herhangi bir yasa teklifi için 100 bin imza toplanması halinde öneri halk oylamasına sunuluyor. 2009 yılında yapılan benzer referandumda ülkede yeni minarelerin inşa edilmesinin yasaklanması oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Peçe gibi örtülerin yasaklanması önerisi Egerkinger Komitesi'nden geldi. Minarelerle ilgili referandumu da başlatan grubun arasında sağ kanattaki İsviçre Halk Partisinin üyeleri de bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre İsviçre hükümeti, 7 Mart'ta yapılacak referandumda yasağın reddedilmesi durumda, kamu binalarında veya toplu ulaşımda kimlik tespiti için kadınların yüzlerini açmalarını zorunlu kılacak bir düzenleme hazırlamayı vadediyor.

8,6 milyon kişinin yaşadığı Isviçre'de nüfusun yüzde 5'i Müslümanlardan oluşuyor.

Fransa, Hollanda ve Danimarka laik değerleri koruma ve kadınlara karşı ayrımcılığı önleme maksadıyla yüzü örten giysileri yasaklamıştı.
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