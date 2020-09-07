Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'de referandum: Asgari ücret dünyanın en yükseği olsun mu? /07 Eylül 2020 12:03

İsviçre'de referandum: Asgari ücret dünyanın en yükseği olsun mu?

İsviçre'nin Cenevre kantonu ile Basel'de dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidecek. Referandumda kabul edilmesi halinde, Cenevre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangı'na (yaklaşık 190 Türk Lirası) yükselecek.

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27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı (33 bin TL) olacak. Ülkede aylık ortalama ücret bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre Frangı. (Yaklaşık 53 bin TL)

Euronews'te yer alan habere göre halihazırda dünyanın en yüksek asgari ücreti, saatlik 19.84 dolarla (13.15 İsviçre Frangı) Avustralya'da. Cenevre'deki teklif Avustralya'daki asgari ücretin çok daha üzerinde.

Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumdaysa yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti.

Yerel medyaya göre, koronavirüs salgını 27 Eylül'deki referandum sonuçlarında kilit rol oynayacak.

Benzer şekilde Basel'de de asgari ücreti 23 İsviçre Frangı'na yükseltmek için bir oylama yapılacak ancak Basel'deki referandum için henüz bir tarih verilmedi.
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