İsviçre'de referandum: Asgari ücret dünyanın en yükseği olsun mu?

27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı (33 bin TL) olacak. Ülkede aylık ortalama ücret bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre Frangı. (Yaklaşık 53 bin TL)







Euronews'te yer alan habere göre halihazırda dünyanın en yüksek asgari ücreti, saatlik 19.84 dolarla (13.15 İsviçre Frangı) Avustralya'da. Cenevre'deki teklif Avustralya'daki asgari ücretin çok daha üzerinde.





Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumdaysa yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti.





Yerel medyaya göre, koronavirüs salgını 27 Eylül'deki referandum sonuçlarında kilit rol oynayacak.





Benzer şekilde Basel'de de asgari ücreti 23 İsviçre Frangı'na yükseltmek için bir oylama yapılacak ancak Basel'deki referandum için henüz bir tarih verilmedi.