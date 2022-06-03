İsviçre'den sürpriz F-35 kararı

İsviçre Federasyonu Parlamentosu’nun üst kanadının perşembe günü onay vermesinden sonra alt kanadının da sonbaharda bu ihaleye yeşil ışık yakması bekleniyor.



İsviçre’de F-35 satın alınmasına karşı çıkan ve “F-35 alımını durdurun” kampanyası yürüten sol partiler, ihalenin sonlandırılması için referandum düzenlenmesi konusunda ayrıca imza kampanyası başlatmıştı.



Savunma Bakanı, referandum girişimiyle ilgili belirsizliğe dikkat çekerek, “Bu girişim hala sonuçlanmadı ve ne zaman sonuçlanacağı da belli değil. Parlamentonun alt kanadının da kabul etmesinden sonra ihaleyi imzalayacağız.” dedi.



İsviçre basınında çıkan haberlere göre hükümet, 5,5 milyar dolar değerinde Lockheed Martin firmasının ürettiği “F-35A” tipi savaş uçaklarından 36 adet almayı planlıyor.



İhaleye karşı çıkan “F-35 alımını durdurun” hareketi, geçen hafta yaptığı açıklamada, referanduma gidilmesi için gerekli imzayı topladıklarını iddia etmişti.