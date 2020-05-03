Samanyolu Haber /Sağlık / İsviçreli Roche Covid-19 teşhisinde %99.8 başarılı test kiti üretti /03 Mayıs 2020 11:19

İsviçreli Roche Covid-19 teşhisinde %99.8 başarılı test kiti üretti

Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi, İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche'un geliştirdiği antikor testine "acil durum kullanım" onayı verdiğini duyurdu.

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Test, yüzde 99.8'lik bir başarı ile insanların semptom göstermese bile Covid-19 olup olmadığını anlayabiliyor. İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, ABD Gıda ve İlaç Yönetimi tarafından onay aldığını duyurdu... Şirket geliştirilen Elecsys Anti-SARS-CoV-2 isimli testin kullanımı için “acil durum kullanım izni” aldığını kamuoyuna açıkladı.

TEST YÜZDE 99.8 ETKİLİ

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre insanların corona virüsüne yakalandığını ve bununla mücadele için antikor geliştirdiğini tespit eden test hassaslık oranının yüzde 100 olduğu belirtilirken tespit etme oranının da yüzde 99.8 olduğu belirtildi. Roche daha önce Mayıs ayının başlarında testlerin kullanıma hazır olacağını açıklamış, haziran ayında ise milyonlarca doz test üreteceğini duyurmuştu. ABD Gıda ve İlaç Yönetimi bir süre önce İtalya merkezli DiaSorin ve ABD merkezli Abbott Laboratories’in geliştirdiği testlere de onay vermişti.

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Bu tür testler sayesinde insanların, az ya da hiç semptom göstermemelerine rağmen hasta olduğu anlaşılabilirken, yanlış bir bilginin de insanların bağışıklığı olduğu algısı oluşturabileceğini belirten uzmanlar bu sebeple yüksek tespit oranının kritik önemi olduğunu açıkladı. Roche tarafından yapılan antikor testinde, kandaki immunoglobulin oranı incelenirken, bu maddenin insan vücudunda daha uzun süre kaldığını ve bunun bağışıklıkla bağdaştırılabileceği belirtildi. 
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