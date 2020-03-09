İsviçrelilerden Türkiye'deki mağdur kadınlara anlamlı destek

Kadınlar günü sebebiyle Avrupa'nın bir çok şehrinde olduğu gibi İsviçre'nin en önemli şehri Zürih'te de etkinlikler yapıldı.





Verein Verfolgt Derneği ve Peaceful Action Platformu öncülüğünde Zürich Tren İstasyonu'nda Türkiye’deki kadınlar için bir köşe oluşturuldu.





Zürich Ana Tren İstasyon’unda yüzlerce gül ile birlikte yaşanan hak ihlallerini anlatan küçük broşürler dağıtıldı.





Köşeyi gören İsviçreliler Türkiye’deki kadın hakları ihlalleriyle ilgili olarak renkli küçük kağıtlara 300’e yakın destek notları bıraktı.









Türkiye'deki kadın cinayetleri, kadına şiddet, politik nedenlerden dolayı cezaevinde olan kadınlar ve yine aynı sebeplerle bebekleriyle birlikte cezaevinde tutsak edilen annelerin maruz kaldığı hak ihlalleri anlatıldı.





İsviçreliler etkinliğe selfi kartlarla fotoğraf çekerek destek oldular.

