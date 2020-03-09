Samanyolu Haber /Gündem / İsviçrelilerden Türkiye'deki mağdur kadınlara anlamlı destek /09 Mart 2020 15:51

İsviçrelilerden Türkiye'deki mağdur kadınlara anlamlı destek

Zürich Tren İstasyonu'nda oluşturulan bir köşede Türkiye’deki kadınlar için İsviçreliler küçük notlar bıraktı

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Kadınlar günü sebebiyle Avrupa'nın bir çok şehrinde olduğu gibi İsviçre'nin en önemli şehri Zürih'te de etkinlikler yapıldı. 

Verein Verfolgt Derneği ve Peaceful Action Platformu öncülüğünde  Zürich Tren İstasyonu'nda Türkiye’deki kadınlar için bir köşe oluşturuldu.

Zürich Ana Tren İstasyon’unda  yüzlerce gül ile birlikte yaşanan hak ihlallerini anlatan küçük broşürler dağıtıldı.

Köşeyi gören İsviçreliler  Türkiye’deki kadın hakları ihlalleriyle ilgili olarak renkli küçük kağıtlara 300’e yakın destek notları bıraktı.


Türkiye'deki kadın cinayetleri, kadına şiddet, politik nedenlerden dolayı cezaevinde olan kadınlar ve yine aynı sebeplerle bebekleriyle birlikte cezaevinde tutsak edilen annelerin maruz kaldığı hak ihlalleri anlatıldı.

İsviçreliler etkinliğe selfi kartlarla fotoğraf çekerek  destek oldular.
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