İsviçre'yi yenen Brezilya üst tura yükseldi

Yıldız futbolcu Neymar'dan yoksun Brezilya, zorlandığı maçta İsviçre'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece grubunda 2'de 2 yapan Brezilya, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sambacılar, gruptaki son maçında 1 puanı bulunan Kamerun ile karşı karşıya gelecek. 3 puanda kalan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ise son maçta 1 puanı bulunan Sırbistan ile oynayacak.





Brezilya'nın süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken teknik direktör Tite, taktiksel bir değişiklik netincesinde Neymar'ın yerine Fred ile maça başladı. İsviçre'de maça yedekler arasında başlayan Galatasaray ın forveti Haris Seferovic, 76. dakikada Breel Embolo'nun yerine oyuna giren isim oldu.





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI





12. dakikada Lucas Paqueta'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Richarlison, topu ceza sahası içindeki Vinicius Junior ile buluşturmak istedi ama savunma araya girdi.



19. dakikada sol kanattan Lucas Paqueta'nın ortasına ön direkte Richarlison dokunamazken top İsviçre savunmasından döndü.

27. dakikada Raphinha'nın sağ kanattan ortasında arka direkte altı pas üzerinde uygun pozisyondaki Vinicius Junior'un topu yere sektirerek yaptığı vuruşu kaleci Yann Sommer zor çıkardı.



31. dakikada Brezilya'da Raphinha'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Yann Sommer'de kaldı.



37. dakikada Brezilya'da Eder Militao'nun vuruşu, Granit Xhaka'ya çarparak dışarı gitti.



38. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde Raphinha'nın sol kanattan ortası Yann Sommer'de kaldı.

44. dakikada Brezilya'nın sağ kanattan kullanacağı korner öncesinde çok kısa süreliğine stadyumun ışıklarında bir problem yaşandı ve sonra ışıklar geri geldi.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.





53. dakikada Granit Xhaka'nın uzun pasında sağ kanatta boş pozisyonda topla buluşan ceza sahasına giren Silvan Widmer'in yerden ortasını altı pasta Brezilya savunması çıkardı. Sonrasında Djibril Sow'un vuruşu, savunmada kaldı.

54. dakikada Breel Embolo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ruben Vargas'ın şutu, savunmadan sekerek kornere çıktı.



56. dakikada Eder Militao'nun geri pasında Alisson, Breel Embolo'nun baskısı sırasında topu son anda ayağından çıkarabildi.







Gol, VAR'a takıldı!







64. dakikada Carlos Casemiro'nun pasında sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinde gol anının öncesinde Richarlison'un topa yöneldiği pozisyona ilişkin ofsayt kararı verdi.

76. dakikada İsviçre'de Breel Embolo'nun yerine Galatasaraylı Haris Seferovic, oyuna dahil girdi.



81. dakikada Brezilya'nın sağ kanattan kullandığı kornerde uzaklaştırılan topa Bruno Guimares'in kafa vuruşu kaleci Yann Sommer'de kaldı.



GOL | 83. dakikada Rodrygo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Carlos Casemiro'nun gelişine yaptığı sert vuruş, Brezilya'yı öne geçirdi: 1-0.



Kalan bölümde başka gol olmayınca Brezilya, rakibini 1-0 yendi.

















