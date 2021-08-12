Samanyolu Haber /Teknoloji / İsyan ettiler: Facebook haberlerimizi çalıyor /12 Ağustos 2021 11:45

İsyan ettiler: Facebook haberlerimizi çalıyor

Facebook'un, medya kuruluşlarının haberlerini ve içeriklerini izinsiz alması Avustralya'da kriz yarattı. Facebook'un içerik üreticilerine para vermesi konusunda sıkı kurallar getirilmesinin ardından üç medya kuruluşu, "Facebook bizden izin almadan içeriklerimizi kullanıyor" açıklamasını yaptı.

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Son dönemde Facebook ile medya kuruluşları arasındaki anlaşmazlık sosyal medya şirketinin umursamaz tavrıyla birlikte büyüyor…

Facebook’un içerik üreticilerine belirli miktarda ödeme yapması konusunda çok sıkı yasa getiren Avustralya’da sosyal medya platformunun belirli içerik üreticilerine para vermediği ortaya çıktı. Bu yıl Facebook ve Google’a ülkenin en büyük medya şirketlerine para vermesi konusunda anlaşma imzalaması çağrısı yapan Avustralya hükümeti, bu şirketlere uyarıda bulunmuştu.

Avustralya hükümetinin müdahil olacağı sinyalinin verilmesinden sonra sosyal medya platformları içerik üreten haber mecralarına para ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Fakat Facebook’un sadece anaakım medya kuruluşlarıyla anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Reuters haber ajansı, orta ölçekli medya platformlarından Broadsheet Media, Urban List ve Concrete Playground isimli medya kuruluşlarının Facebook’tan para alamadığını yazdı.

Bu şirketler, Facebook’un içeriklerini kullanarak bundan gelir elde ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Facebook’un kendilerini “Facebook Haberler Platformu”na dahil etmediğini belirten yetkililer şikayette bulundu. Avustralya’da 4 Ağustos’ta yayına alınan “Facebook Haberler” uygulaması ile ilgili konuşan Broadsheet Meedia’nın kurucusu Nick Shelton, “Bana, ‘Hay aksi, ama siz Haberler platformunda yer almayacaksınız. Biz sadece o platformda olanlara ödeme yapıyoruz’ dediler. Fakat ertesi hafta baktığımızda bütün içeriklerimizin o platformda olduğunu gördük” açıklamasını yaptı.

Facebook konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, “İçerik üreticiler için onların sitesine yönlendirme yaparak değer sağlıyoruz” duyurusunu yaptı.

Avustralya’da yürürlüğe giren yasa ile birlikte Facebook ve Google’ın haber platformlarına para ödemesi konusunda zorunluluk getirilmişti. Fakat bu platformlara para ödenmesi için içerik üreticilerinin haber yaptıklarını kanıtlamaları gerekiyordu. Üç medya kuruluşu haksız yere bu kategoriye alınmadıklarını açıklayarak, “Günün sonunda eğer bizi bu platforma almazlarsa hükümete şikayette bulunacağı” duyurusunu yaptı.
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