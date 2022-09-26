İşyeri kabul edilen cezaevlerinde koğuşlara fahiş faturalar gönderiliyor

Cezaevlerinin işyeri statüsünde kabul edilmesi nedeniyle mahkumlara yüksek elektrik faturaları gönderiliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre tek kişilik koğuşların faturası 200 TL’yi , 6 kişilik koğuşların elektrik faturası ise 800 lirayı geçiyor.





HÜCRELERE BİLE EV FATURASI GİBİ FATURA GELİYOR

Marmara Cezaevi’nde çok sayıda müvekkili bulunan avukat Çiğdem Koç, fahiş elektrik faturaları ile ilgili paylaşım yaptı. Hapishanedekilerin elektrik birim fiyatının 2,66’dan 4,70’e çıkarıldığını belirten Koç, “Küçücük hücrelere ev faturası gibi fatura geliyor. Ev faturası değilmiş çünkü, iş yeri tarifesiymiş. Haksız ve hukuksuzca hapis yatan insanlara bir de bu yük nedir acaba?





BU AĞIR YÜK HAPİSTE YATANLARA YÜKLENEMEZ

Ben bu bilgiyi bizzat Silivri’de yatan mahpuslardan öğrenerek aktardım. İnanmayanlar araştırabilir, yetkililer itiraz edebilir. Nihayetinde kanıtlanamaz bir durum değil sanırım. Bu birim fiyatları hapishanedeki faturalara ilişkin olarak tarafıma bildirilen fiyatlar. Üç kuruş az, beş kuruş fazla olabilir. Fahiş faturalar geliyor ve insanlar böyle bir durumla karşı karşıya. Bu ağır bir yük ve hapiste yatanlara yüklenemez” dedi.



