İşyeri kabul edilen cezaevlerinde koğuşlara fahiş faturalar gönderiliyor

Cezaevlerinin işyeri statüsünde kabul edilmesi nedeniyle mahkumlara yüksek elektrik faturaları gönderiliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre tek kişilik koğuşların faturası 200 TL’yi , 6 kişilik koğuşların elektrik faturası ise 800 lirayı geçiyor.
HÜCRELERE BİLE EV FATURASI GİBİ FATURA GELİYOR
Marmara Cezaevi’nde çok sayıda müvekkili bulunan avukat Çiğdem Koç, fahiş elektrik faturaları ile ilgili paylaşım yaptı. Hapishanedekilerin elektrik birim fiyatının 2,66’dan 4,70’e çıkarıldığını belirten Koç, “Küçücük hücrelere ev faturası gibi fatura geliyor. Ev faturası değilmiş çünkü, iş yeri tarifesiymiş. Haksız ve hukuksuzca hapis yatan insanlara bir de bu yük nedir acaba?
BU AĞIR YÜK HAPİSTE YATANLARA YÜKLENEMEZ
Ben bu bilgiyi bizzat Silivri’de yatan mahpuslardan öğrenerek aktardım. İnanmayanlar araştırabilir, yetkililer itiraz edebilir. Nihayetinde kanıtlanamaz bir durum değil sanırım. Bu birim fiyatları hapishanedeki faturalara ilişkin olarak tarafıma bildirilen fiyatlar. Üç kuruş az, beş kuruş fazla olabilir. Fahiş faturalar geliyor ve insanlar böyle bir durumla karşı karşıya. Bu ağır bir yük ve hapiste yatanlara yüklenemez” dedi.
6 KİŞİLİK KOĞUŞLARA 800 LİRALIK FATURA
Söz konusu paylaşımın altına yapılan yorumlara göre 3 kişilik koğuşlara 450-500 TL’lik faturalar geliyor. 6 kişilik koğuşlara ise 800-900 civarında elektrik borcu çıkarılıyor. Tek kişilik bir koğuşta yakını olan vatandaş ise “Biz bu ay 223 TL ödedik” ifadelerini kullandı.