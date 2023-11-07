İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak

Roma’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenledikleri basın toplantısında konuşan Meloni, ilkbaharda açılması beklenen merkezlerin her yıl 36 bin kişiye kadar göçmenin barınmasını sağlayacağını duyurdu.



Plana göre bu merkezlerde İtalyan botları tarafından denizden kurtarılan göçmenler kalacak, İtalyan kıyılarına ulaşan göçmenler buralarda konaklamayacak.



Meloni, İtalya’nın iltica ve göçmenlik taleplerini incelerken kişilerin bu merkezlerde kalacağını, planın hamile kadınlar, çocuklar ve hassas bir durumu bulunan kişiler için uygulanmayacağını dile getirdi.



Merkezlerin inşa edilmesi için gereken masrafı İtalya üstlenirken Arnavutluk da güvenlik personeli ve polis sağlayacak.



Meloni, Arnavutluk’un henüz bir AB üyesi olmadığını ancak üye bir ülke gibi davrandığını söyledi.



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise 1990’larda komünist rejim sona erdikten sonra İtalya’nın ülkesine yardım ettiğini dile getirerek, “Bu borç ödenemez. İtalya çağırırsa Arnavutluk yanıt verir” dedi.



İki ülkenin de muhalefet milletvekilleri anlaşmayı eleştirdi.