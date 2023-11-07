Samanyolu Haber /Dünya / İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak /07 Kasım 2023 09:01

İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, binlerce yasa dışı göçmenin kalması için Arnavutluk’ta iki göç merkezinin kurulacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Roma’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenledikleri basın toplantısında konuşan Meloni, ilkbaharda açılması beklenen merkezlerin her yıl 36 bin kişiye kadar göçmenin barınmasını sağlayacağını duyurdu.

Plana göre bu merkezlerde İtalyan botları tarafından denizden kurtarılan göçmenler kalacak, İtalyan kıyılarına ulaşan göçmenler buralarda konaklamayacak.

Meloni, İtalya’nın iltica ve göçmenlik taleplerini incelerken kişilerin bu merkezlerde kalacağını, planın hamile kadınlar, çocuklar ve hassas bir durumu bulunan kişiler için uygulanmayacağını dile getirdi.

Merkezlerin inşa edilmesi için gereken masrafı İtalya üstlenirken Arnavutluk da güvenlik personeli ve polis sağlayacak.

Meloni, Arnavutluk’un henüz bir AB üyesi olmadığını ancak üye bir ülke gibi davrandığını söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise 1990’larda komünist rejim sona erdikten sonra İtalya’nın ülkesine yardım ettiğini dile getirerek, “Bu borç ödenemez. İtalya çağırırsa Arnavutluk yanıt verir” dedi.

İki ülkenin de muhalefet milletvekilleri anlaşmayı eleştirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:16:31